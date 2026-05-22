В Кузбассе отгрузили новые партии ячменя в Китай. Фото: пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 62 фитосанитарных сертификата на партии ячменя из Чебулинского округа, предназначенного для экспорта в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под их наблюдением в железнодорожные вагоны погрузили 1599 тонн зерна, предназначенного для пищевых целей. Партии соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям Китая, что подтверждено лабораторными исследованиями в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Ранее мы писали, что в России начали выпускать антибактериальную упаковку по технологиям ученых из Кузбасса, а еще в конце недели в Кузбассе ожидается переменчивая погода.