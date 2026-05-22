В Кузбассе осудили мужчину за нападение на сотрудника ГИБДД.

Киселевский городской суд вынес приговор по делу о нападении на сотрудника ГИБДД. Обвиняемый - 29-летний житель. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

Инцидент произошел 24 сентября 2025 года ночью на улице 50 лет Октября в Киселевске. Сотрудники ДПС остановили автомобиль за нарушение ПДД. Водитель попытался скрыться, но его задержали.

На месте нарушитель и его знакомые потребовали от автоинспекторов отпустить водителя без наказания.

«В ходе реализации своих незаконных требований указанные лица использовали нецензурную брань и физическое воздействие на форменное обмундирование сотрудников, препятствуя исполнению ими своих должностных обязанностей», - отметили в ведомстве.

Когда сотрудники ГИБДД отказались выполнять незаконные требования, начался конфликт. Полицейские сделали два предупредительных выстрела и применили слезоточивый газ. Во время потасовки осужденный применил удушающий прием к одному из инспекторов и толкнул его в грудь.

Только прибытие подкрепления позволило доставить водителя в отдел полиции. Мужчина признал свою вину.

Суд изучил материалы дела, включая записи с видеорегистраторов сотрудников ГИБДД. Осужденного приговорили к 1 году и 6 месяцам принудительных работ. Во время рассмотрения дела нарушитель возместил моральный вред потерпевшему. Приговор пока не вступил в силу.

