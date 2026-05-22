Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 25 по 29 мая.

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителю губернатора Кузбасса, руководителям исполнительных органов региона с 25 по 29 мая 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

Так, 25 мая можно связаться с Яной Полещук - начальником управления ЗАГС Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-69-17 (с 15.00 до 16.00).

27 мая принимает вопросы Марина Трофимова - заместитель губернатора Кузбасса (по внутренней политике), тел. 8 (3842) 58-42-33 (с 16.30 до 17.30). Жители Кузбасса смогут обратиться к Андрею Брижаку - министру угольной промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-21-08 (с 15.00 до 17.00). Кузбассовцы могут связаться с Константином Лопатенко - министром транспорта Кузбасса. Его контактный номер: 8 (3842) 75-81-35 (с 15.00 до 17.00).

28 мая с 15.00 до 17.00 принимает обращения Елена Латышенко - министр туризма Кузбасса, тел. 8 (3842) 90-02-58.

29 мая ответит на вопросы Максим Садиков - министр цифрового развития и связи Кузбасса, тел. 8 (3842) 45-05-99 (с 15.00 до 17.00).

