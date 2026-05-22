Погода в Кузбассе 23 мая 2026 года: от -5 до +16 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 23 мая 2026 года. В этот день будет переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем местами кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, заморозки. Днем ожидается +6…+11 градусов, местами до +16 градусов. Ветер обещают юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Погода в Кемерове 23 мая 2026 года

В субботу, 23 мая 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит 0…-2 градуса, заморозки. Днем будет +9…+11 градусов. Ветер обещают юго-западный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 6–11 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 23 мая 2026 года

В субботу, 23 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачная, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью покажет до +4 градусов. Днем ожидается до +10 градусов. Ветер обещают юго-западный, 5 метров в секунду.

