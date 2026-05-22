В Новокузнецке задержали мужчину за повреждение цветочного магазина.

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали жителя, который повредил окна цветочного магазина. Инцидент произошел ночью. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

По сигналу о происшествии росгвардейцы прибыли к магазину на улице Ермака. Они установили приметы подозреваемого и начали осмотр прилегающей территории. Вскоре был задержан 58-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, мужчина стучал в окна магазина после его закрытия и требовал открыть дверь. Работница отказалась впустить нетрезвого посетителя, и тот в ответ разбил пластиковые окна. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Подробности инцидента выясняются, по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

