В Кемерове поймали похитительницу косметики из гипермаркета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове экипаж Росгвардии задержал женщину из Киселевска при попытке хищения товара из гипермаркета. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем росгвардейцы прибыли на Кузнецкий проспект по сигналу тревоги из магазина. Сотрудники торговой точки указали на женщину, которую заподозрили в краже. 40-летнюю жительницу Киселевска задержали для выяснения обстоятельств.

По предварительным данным, женщина взяла косметику стоимостью около 2 000 рублей с полки, спрятала ее под одеждой в примерочной и попыталась выйти из магазина, не оплатив товар. Ее действия заметили сотрудники гипермаркета и вызвали Росгвардию. Задержанную передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали, что в России начали выпускать антибактериальную упаковку по технологиям ученых из Кузбасса, а еще в конце недели в Кузбассе ожидается переменчивая погода.