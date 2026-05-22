НовостиОбщество22 мая 2026 15:48

Житель Кузбасса нашел обрез во время заготовки веников

Житель Ленинск-Кузнецкого округа сдал обрез, найденный во время заготовки веников
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Росгвардии поблагодарили 32-летнего жителя поселка Восходящий за добровольную сдачу найденного обреза. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Мужчина рассказал, что во время заготовки березовых веников в лесу обнаружил предмет, похожий на обрез ружья. Зная о возможности сдать оружие и получить за это вознаграждение, он решил передать находку в правоохранительные органы.

Предварительно установлено, что это обрез гладкоствольного ружья отечественного производства с сильной коррозией. Сейчас проводится проверка, по итогам которой мужчине могут выплатить вознаграждение в размере двух тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в России начали выпускать антибактериальную упаковку по технологиям ученых из Кузбасса, а еще в конце недели в Кузбассе ожидается переменчивая погода.