Жители Кузбасса перевели мошенникам 24 млн рублей за неделю

За неделю кузбассовцы лишились из-за аферистов 24 миллиона 150 тысяч рублей, а наибольшая похищенная сумма у одного человека превысила 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Жертвой дистанционного мошенничества стал 31 житель Кемеровской области. 13 человек столкнулись с незаконным списанием денег с карт и счетов, в том числе в результате оформление кредитов. 11 кузбассовцев оказались под влиянием лжесотрудников, еще четверо наткнулись с аферистов при продаже товаров через интернет-объявление, трое потеряли деньги в попытке заработать на «инвестициях».

