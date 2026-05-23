НовостиОбщество23 мая 2026 5:44

Илья Середюк рассказал о хранителях фестиваля колбы в Мысках

Сегодня в Мысках проходит традиционный фестиваль колбы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня в Мысках проходит традиционный фестиваль колбы. Идейными вдохновителями праздника являются Валентина и Владимир Майнаковы - родоначальники большой дружной семьи, которую объединяет почтение к старинным шорским традициям. О супругах на своих страница в соцсетях рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Майнаковы берегут дух тайги и помогают другим приобщиться к культуре шорцев. У них есть свое, тайное место для сбора колбы, они бережно хранят старинные рецепты и философию приготовления блюд из нее», - сказал глава региона.

Он поблагодарил членов семьи и всех жителей Мысков, которые помогают сохранять и развивать богатейшую культуру шорцев.

