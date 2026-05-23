Кузбасс изучит белгородский опыт обеспечения безопасности

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил Белгородскую область, чтобы изучить опыт, наработанный в условиях прифронтового региона. Вопросы обеспечения безопасности глава региона обсудил на встрече с новым врио губернатора Белгородской бласти Александром Шуваевым.

«В Кузбассе мы обязаны работать на упреждение и принимать защитные меры. Важно, чтобы кузбассовцы могли спокойно жить и работать», - отметил Илья Середюк.

Он поблагодарил Александра Шуваева и его коллег за теплый и продуктивный прием, а также напомнил, что Кузбасс помогал и продолжит поддерживать Белгородчину.

Ранее мы писали, что «миллионер» из Кабардино-Балкарии украл у жительницы Кузбасса украшения, а также треть кузбассовцев признались, что не могут отказаться от вредной еды ради здоровья.