НовостиОбщество23 мая 2026 6:53

Кузбасс изучит белгородский опыт обеспечения безопасности

Губернатор Кузбасса посетил Белгородскую область
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил Белгородскую область, чтобы изучить опыт, наработанный в условиях прифронтового региона. Вопросы обеспечения безопасности глава региона обсудил на встрече с новым врио губернатора Белгородской бласти Александром Шуваевым.

«В Кузбассе мы обязаны работать на упреждение и принимать защитные меры. Важно, чтобы кузбассовцы могли спокойно жить и работать», - отметил Илья Середюк.

Он поблагодарил Александра Шуваева и его коллег за теплый и продуктивный прием, а также напомнил, что Кузбасс помогал и продолжит поддерживать Белгородчину.

