В Кузбассе сгорели дом, баня и гараж из-за неправильной эксплуатации печи

В Мысках огонь уничтожил жилой дом, баню, гараж и летнюю кухню. Об инциденте рассказали в МЧС Кузбасса.

Возгорание в частном секторе произошло поздно вечером в пятницу, 22 мая. Огонь быстро распространился, чему способствовал разлив топлива - произошла разгерметизация четырех емкостей с дизелем и маслом, хранившихся на территории. К моменту прибытия первого подразделения спасателей полыхали кровля дома и хозпостроек.

Огонь удалось потушить спустя три часа. Площадь пожара составила 330 квадратных метров.

«У дома и построек сгорели и обрушились крыши, обгорели стены. Емкости выгорели, розлив — на 90 квадратных метров», - сообщили в МЧС, отметив, что никто не пострадал.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи.

