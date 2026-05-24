Команда Белова победила в 6-ом сезоне Лиги борьбы Кузбасса

Фото: Федерация спортивной борьбы Кемеровской области.

Команда Белова впервые стала победителем областного турнира по вольной борьбе среди юношей до 16 лет «Лига борьбы Кузбасса». Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Кемеровской области.

Гранд-финал соревнований состоялся в универсальном зале ГЦС «Кузбасс» 23 мая.

Второе место заняла команда Новокузнецка. Бронзовые медали достались ребятам из Осинников, которые в малом финале проявили характер и одолели кемеровчан.

В рамках турнира также прошли выставочные схватки среди девушек. Золото завоевала команда Киргизии, серебро - у спортсменок из Кузбасса, бронза - у сборной Казахстана.

Ранее мы писали, что в Кузбассе сгорели дом, баня и гараж из-за неправильной эксплуатации печи, а также Кузбасс изучит белгородский опыт обеспечения безопасности.