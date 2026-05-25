В Кузбассе 15 школьников получили медали за достижения

В Кузбассе в преддверии Международного дня защиты наградили школьников, отличившихся в учебе, творчестве, спорте и общественной работе. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Обладателями медалей «Надежда Кузбасса» стали 15 юных талантов. В их числе – призеры и победители Всероссийских предметных олимпиад, театралы, КВНщики, юнармейцы, волонтеры.

Например, ученик 10 класса Городского классического лицея Кемерова Иван Бунин неоднократно становился лучшим в областных и всероссийских олимпиадах по химии. В свободное время он играет на домре, занимается плаванием и шахматами.

А Александра Туркотова из гимназии №11 Анжеро-Судженска с отличием окончила музыкальную школу по эстрадному вокалу. Дважды участвовала в конкурсе «Живые письма отгремевшей войны», в этом году стала призером областного конкурса «Юный архивист».

