В Кузбассе священники сыграли в мини-футбол

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове впервые прошел турнир по мини-футболу среди священнослужители Русской и Сербской Православных церквей. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие губернатор Кузбасса Илья Середюк и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

За победу боролись четыре команды — Кузбасской, Санкт-Петербургской и Томской митрополий Русской Православной Церкви, а также Валевской епархии Сербской Православной Церкви. В финальном матче в серии пенальти победу одержали гости из Сербии. Команда Кузбасской митрополии заняла второе место.

«В таких соревнованиях главное не цифры на табло, а дух единства наших братских народов, которое символизирует турнир. Через спорт мы укрепляем дружбу и духовные связи России и Сербии. Кузбасский опыт ярко показывает, что футбол может объединять, вести вперед», - отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в минобре Кузбасса рассказали об особенностях ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году, а также в Кузбассе разработали туры для самостоятельных путешествий.