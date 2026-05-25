На территории кемеровской школы заложили аллею памяти

Фото: администрация г. Кемерово.

На территории школы №96 в Кемерове высадили сосны в память о поогибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в городской администрации.

У каждого дерева установили табличку с именем героя. Это шесть жителей Кедровки – выпускники школы, родители учащихся: Василий Абакумов, Константин Аникеев, Александр Орлов, Федор Шевелев, Максим Макаров, Никита Шестаков.

В мероприятие приняли участие близкие бойцов, участники СВО и представители Росгвардии. Память погибших почтили минутой молчания.

Ранее мы писали, что в Кузбассе священники сыграли в мини-футбол, а также 15 школьников получили медали за достижения.