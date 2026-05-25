Житель Кузбасса пытался бесплатно получить коньяк, но оказался в полиции

В Прокопьевске задержали мужчину, укравшего бутылку коньяка из сетевого магазина. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло в одном из магазинов на проспекте Гагарина. Посетитель взял с витрины алкоголь и прошел мимо кассы. Работники попытались остановить похитителя, но он успел убежать. Персонал обратился за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы обнаружили вора в одном из соседних дворов. 42-летний задержанного, ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности, передали сотрудникам органов внутренних дел.

