В Кузбассе запретят продажу алкоголя 26 мая

В Кузбассе в день проведения последних звонков в школах будет временно введен «сухой» закон. Об этом напомнили в региональном министерстве промышленности и торговли.

В этом году торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, пройдут во вторник, 26 мая.

Согласно областному закону, в магазинах в этот день будет запрещена продажа алкоголя, в том числе пива. Исключение делается для заведений общепита – там реализация спиртного не ограничена.

За нарушение предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В следующий раз запрет на продажу алкоголя будет введен в день проведения выпускных вечеров в школах – 27 июня.

