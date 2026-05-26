В Кузбассе для школьников создали туристский маршрут «Путь юного машиниста»

В Кузбассе для школьников и студентов создали новый пригородный туристский маршрут «Путь юного машиниста». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Экскурсия включает в себя поездку на поезде Топки – Кемерово, посещение железнодорожного вокзала Кемерова и кабины машиниста.

Первыми по маршруту проехались учащиеся одной из школ города Топки. В пути для юных пассажиров также провели викторину на знание правил безопасности на железной дороге.

