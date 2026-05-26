Для 9 393 кемеровских выпускников прозвенел последний звонок

Сегодня в Кемерове проходят последние звонки. В этом году со школами прощаются 9 393 юных кемеровчан: 2 598 одиннадцатиклассников и 6 795 девятиклассников, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Мэр посетил праздник в гимназии №17 и дал наставления выпусникам.

«Впереди экзамены. Желаю выпускникам высоких баллов, уверенности в себе и правильного профессионального выбора. Ваши успехи — это процветание города. Спасибо педагогам за труд и мудрость, а родителям ребят — за терпение и поддержку», - сказал градоначальник.

