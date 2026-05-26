Более 60 автомобилей пострадали от действий «шинного маньяка»

Фото из сообщества "У нас на Шлюзе".

В Новосибирске второй месяц орудует неадекват, который прокалывает шины автомобилей во дворах домов Советского района. Об этом местные жители рассказали «Горсайту».

Первые сообщения о «шинном маньяке» (как его прозвали местные) появились еще в середине мая. Тогда пострадали машины во дворах по улицам Добровольческая, Тружеников, Русская. Точное количество автомобилей с проколотыми колесами неизвестно, но очевидцы насчитали больше 40.

После этого вредитель пропал, но в середине мая появился снова. В этот раз орудовал на улицах Сиреневой, Балтийской, Шлюзовой, Русской и Вахтангова.

Пострадавшие уже написали заявления в полицию, но пока «шинного маньяка» не нашли.

