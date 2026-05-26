Глава Кемерова рассказал о ремонте дорог

В Кемерове в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовал ремонт улиц Веры Волошиной, Логового шоссе, Нахимова, Угловой. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Также подрядчики готовятся выходить на улицу Кирова – обновят участок от Кузнецкого до Островского. А в июле планируется начать работы на участке от улицы Марата в сторону выезда из города.

Также продолжаются дорожные ремонты, стартовавшие в начале мая. Так, на проезде Притомского проспекта от дома №15 до №1 уже демонтировано старое покрытие и бордюрный камень, началось устройство основания.

Ранее мы писали, что танк Т-34 снова занял свое место на постаменте в Кемерове, а также губернатор Кузбасса поздравил выпускников кемеровской школы с последним звонком.