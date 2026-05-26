В Новокузнецке завершилась приемка загородных лагерей

В Новокузнецке завершилась приемка загородных оздоровительных лагерей - отдохнуть в этом году можно будет в трех центрах: «Таргай», «Бунгурский» и «Голубь».

Как сообщили в городской администрации, готовность лагерей к сезону проверили представители комитета соцзащиты, Совета народных депутатов, Росгвардии и МВД. Они осмотрели корпуса, медблок, столовую, а также проверили соблюдение всех мер безопасности.

Всего этим летом в загородных лагерях отдохнут более трех тысяч детей. Для некоторых категорий, в том числе детей участников СВО, отличников, победителей олимпиад и спортивных соревнований предусмотрена полная или частичная оплата путевок.

