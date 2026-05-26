Житель Кузбасса избил и ограбил бывшую супругу

В Березовском 39-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении кражи и разбоя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Горожанин украл телевизор из арендуемой квартиры и сдал его в комиссионку. А на следующий день напал на улице на свою бывшую жену: избил и забрал телефон с банковской картой. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

В ходе расследования фигурант признал вину, выкупил похищенный телевизор и вернул его хозяйке квартиры. Мобильный и банковская карта также были возвращены законной владелице.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчина может на 8 лет лишиться свободы.

