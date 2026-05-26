В Кузбассе суд признал недостойным наследником отца погибшего на СВО бойца

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском суд признал отца военнослужащего недостойным наследником и лишил права на получение социальных выплат. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Как выяснилось в суде, мужчина бросил семью, когда сыну было три года. После этого родительские обязанности не исполнял: не общался с сыном, не участвовал в его воспитании, не проявлял интереса к его обучению и здоровью, не помогал деньгами. Мужчина даже не пришел на похороны.

Мать погибшего военнослужащего обратилась в суд с требованием лишить биологического отца права на выплаты, полагающиеся в случае гибели родственника на СВО. Суд удовлетворил иск.

Ранее мы писали, что учитель из Кузбасса, написавшая ЕГЭ на 100 баллов, дала советы школьникам, а также в минобре Кузбасса рассказали об особенностях ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.