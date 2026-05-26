В Кузбассе алиментщица пряталась от судебных приставов в ванной комнате

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

В Ленинск-Кузнецком алиментщица пыталась спрятаться от судебных приставов в ванной комнате. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Горе-мать долгое время не выплачивала деньги на содержание своих троих детей и в итоге задолжала более 1 млн. руб. Приставы пытались найти должницу по прописке, но там женщины не оказалось.

Вскоре выяснилось, что алиментщица может находиться у своего сожителя. Приставы пришли по адресу, но мужчина заверил, что один дома. Не поверив, специалисты прошлись по комнатам и... нашли должницу спрятавшейся в ванной.

Женщину доставили в отдел, где составили на нее административный протокол по ч.1 ст 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

