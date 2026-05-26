Суд отказался выселять из общежития двух новокузнечан

Куйбышевский районный суд Новокузнецка отказал в выселении двух человек из общежития по улице Челюскина. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

В суд с требованием освободить комнату обратился Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Как оказалось, это жилье было предоставлено матери одного из жильцов много лет назад по договору найма на период работы женщины в ОАО «ЗСМК». Еще один человек, вероятнее всего жена нынешнего жильца, был зарегистрирован в комнате намного позже - в 2013 году. В 2023 году хозяйка умерла, а ее сын и его супруга продолжили жить в общежитии.

Учитывая смерть нанимателя, а также тот факт, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу, комитет ЖКХ потребовал от ответчиков освободить помещение. Те отказались, так как другого жилья у них нет. Суд встал на сторону супругов и отказал истцу в удовлетвориии требований.

