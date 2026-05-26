В Кузбассе открыли 70 площадок для проведения агродиктанта

В Кузбассе открыли 70 площадок для проведения Всероссийского агродиктанта – он проходит в России с 26 по 30 мая уже во второй раз. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Площадки развернуты на базе сельских школ, библиотек, вузов и ссузов, а также предприятий агропромышленного комплекса. В прошлом году свои знания проверили более двух тысяч кузбассовцев. В этом году ожидается 3,4 тысячи человек.

Участники могут проверить свои знания в сфере агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности страны, и в целом жизни на селе. Проект реализует партия «Единая Россия» в рамках проекта «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, а также отраслевых министерств и ведомств.

«Агродиктант — это не просто проверка знаний. Это еще и важная возможность узнать больше о развитии сельского хозяйства, которое играет очень значимую роль в жизни Кузбасса. С каждым годом наши аграрии добиваются новых успехов, они делают сильнее и наш регион, и всю страну. Диктант поможет рассказать об их достижениях, и, уверен, поможет укрепить связь между городом и селом в Кузбассе», — отметил губернатор Илья Середюк.

