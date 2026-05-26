В Кузбассе женщину и ее внука признали виновными в смерти инвалида-колясочника

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровском округе вынесен приговор 58-летней женщине и ее несовершеннолетнему внучатому племяннику, которые избили до смерти инвалида-колясочника. Об этом сообщили в Кемеровском районном суде.

Пьяная женщина набросилась с кулаками на знакомого «из личных неприязненных отношений». По данным суда, она нанесла инвалиду-колясочнику не менее трех ударов по голове. Затем к избиению присоединился ее молодой родственник. По словам подростка, его задело, что мужчина выражался нецензурно в адрес его бабушки. Парень ударил инвалида несколько раз по голове, а когда тот упал, нанес еще не менее 20 ударов. В результате нападения пострадавший скончался в стационаре.

Суд назначил женщине 4 года колонии общего режима, а ее племянника отправил на 2,8 года в воспитательную колонию.

Ранее мы писали, что танк Т-34 снова занял свое место на постаменте в Кемерове, а также губернатор Кузбасса поздравил выпускников кемеровской школы с последним звонком.