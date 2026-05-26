В Кузбассе мужчину посадили на 8,5 лет за преступление против подростка

В Кемеровском округе вынесен приговор мужчине, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомого подростка. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и объединенном пресс-центре судов.

Мужчина выпивал со своей девушкой и несовершеннолетним приятелем. Ночью, когда все легли спать, он воспользовался беспомощным состоянием подростка.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима.

