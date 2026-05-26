Фото: Подслушано в Березовском | Кузбасс.

Жители Березовского и Кемерова пожаловались на огромные пробки - дорога из одного города в другой в последние дни занимает несколько часов.

«Поездка в Кемерово превращается в ад. Терпения всем нам», - написал один из жителей Березовского, опубликовав снимки на которых запечатлены огромные автомобильные пробки.

По словам водителей, причиной заторов стали дорожные работы на трассе.

Судя по сервису «Яндекс. Пробки», большая пробка наблюдается от АЗС на 311 км трассы «Сибирь» в Березовском до Кедровки.

Дорога из Березовского в Кемерово занимает несколько часов из-за пробки.

Ранее мы писали, что в Кузбассе открыли 70 площадок для проведения агродиктанта, а также глава Кемерова рассказал о ремонте дорог.