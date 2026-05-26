Пианино «Михаил Глинка» прибыло в ДШИ № 47 Новокузнецка. Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Детскую школу искусств №47 имени М.Ф. Мацулевич привезли пианино «Михаил Глинка». Об этом сообщил глава Новокузнецка Денис Ильин.

Мэр отметил, что его установили в кабинете, где проходят занятия отделения народных инструментов, общему фортепиано и специализации занятия по специальности.

ДШИ участвует в региональном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках нацпроекта «Семья». На средства проекта учреждение закупило новые инструменты.

В ближайшее время в школу поступят два фортепиано, кларнет, флейта, саксофон, аккордеон, баян, домра, скрипка, балалайка, металлофон и пюпитры.

Ранее мы писали, что танк Т-34 снова занял свое место на постаменте в Кемерове, а также губернатор Кузбасса поздравил выпускников кемеровской школы с последним звонком.