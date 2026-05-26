В Кузбассе названы лучшие экспортеры региона по итогам 2025 года

В Кузбассе определили лучших экспортеров региона по итогам 2025 года.

На третьем Кузбасском форуме креативных индустрий наградили победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года». Его ежегодно проводит Центр поддержки экспорта Кузбасса в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». Оба проекта инициировал президент России Владимир Путин.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул важность работы местных предпринимателей-экспортеров. Они помогают модернизировать экономику региона и увеличивать долю производств с высокой добавленной стоимостью. Это касается переработки сырья, машиностроения, логистики и сельского хозяйства. Развитие этих отраслей способствует диверсификации экономики региона и снижению зависимости от угольной отрасли. Поддержка бизнеса, который выходит на внешние рынки, будет продолжена.

Цель конкурса - поощрить компании, достигшие успехов в экспорте. В этом году на него подали 34 заявки от малого и среднего бизнеса региона. Конкурс проходил в шести номинациях.

Первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» заняла компания «Трансмаш» из Ленинска-Кузнецкого. В номинации «Экспортер года в сфере услуг» победила компания «АлЭнСи» из города Кемерово.

«Солнечные дары» из Новокузнецка признаны «Экспортером года в сфере электронной торговли».

Научно-производственная компания «КузбассДробМаш» из Новокузнецка стала победителем в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения». В номинации «Женщина-экспортер» лучшим предприятием стало ООО База «Патриот» из Гурьевска.

