В Кемерове осудили двух мужчин за разбойное нападение на инвалида.

В Кемерове вынесли приговор двоим жителям, которые совершили разбойное нападение на инвалида. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре Кузбасса.

В ноябре 2025 года они напали на знакомого, который является инвалидом детства из-за заболевания. Злоумышленники проникли в квартиру мужчины, избили его и потребовали 50 тысяч рублей. Один из нападавших душил жертву руками, подушкой и проводом. Второй угрожал убийством, приставив нож к горлу.

Испугавшись за свою жизнь, потерпевший сообщил нападавшим пароль от банковского приложения. Злоумышленники перевели с его счета 50 тысяч рублей на свой.

Преступников задержали сотрудники полиции. Несмотря на отрицание вины, следствие собрало достаточно доказательств их причастности к нападению. Суд признал фигурантов виновными. Один из них получил 9 лет колонии особого режима, второй - 8 лет строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных 345 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.

