Девушка-сирота из Кузбасса получила квартиру при поддержке СК России. Фото: СК России.

В Кузбассе при поддержке сотрудников Следственного комитета России девушка из числа детей, оставшихся без попечения родителей, получила благоустроенную квартиру.

СУ СК России по Кемеровской области восстановило жилищные права жительницы. В 2008 году она осталась без родителей и была передана под опеку бабушке. Девушку признали нуждающейся в жилье и поставили на учет, но действенных мер для защиты ее прав не приняли.

Сейчас ей 25 лет, она замужем и воспитывает ребенка. Из-за отсутствия собственного жилья семья жила в частном доме. Проблема решилась только после обращения к председателю СК России Александру Бастрыкину. Благодаря оперативным мерам девушка получила квартиру в современном многоквартирном доме.

Представители следственного управления поздравили ее с этим событием, передали документы и ключи от новой квартиры. Девушка выразила благодарность сотрудникам СК России.

Ранее мы писали, что танк Т-34 снова занял свое место на постаменте в Кемерове, а также губернатор Кузбасса поздравил выпускников кемеровской школы с последним звонком.