Погода в Кузбассе 27 мая 2026 года: до +28 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 27 мая 2026 года. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 27 мая 2026 года. В этот день будет переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков, местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, местами +2…+7 градусов. Днем ожидается +23…+28 градусов. Ветер обещают южный, 2–7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Кемерове 27 мая 2026 года

В среду, 27 мая 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +10…+12 градусов. Днем будет +23…+25 градусов. Ветер обещают южный, 2–7 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 27 мая 2026 года

В среду, 27 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +13 градусов. Днем ожидается до +26 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 2 метра в секунду.

Ранее мы писали, что танк Т-34 снова занял свое место на постаменте в Кемерове, а также губернатор Кузбасса поздравил выпускников кемеровской школы с последним звонком.