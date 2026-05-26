В Новокузнецке задержали мужчину за избиение жены.

В Новокузнецке экипаж Росгвардии задержал жителя, который избил свою супругу. Инцидент произошел на фоне алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Утром росгвардейцы приехали по сообщению о нападении на 32-летнюю женщину в многоквартирном доме на улице Тореза. На месте они задержали 35-летнего мужчину, на которого указала пострадавшая.

По предварительным данным, между супругами возник конфликт. Мужчина, будучи нетрезвым, несколько раз ударил женщину по лицу. Пострадавшая смогла уйти из квартиры и укрылась у соседей, где сообщила о случившемся правоохранителям. Росгвардейцы передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

