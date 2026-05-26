В Кемерове полицейские задержали мужчину, укравшего телефон у спящей гостьи. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В полицию Кемерова обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что у нее украли мобильный телефон. Ущерб составил 7 500 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого - 37-летнего жителя города. Оказалось, что накануне потерпевшая ночевала у знакомых. Пока она спала, хозяин квартиры украл ее смартфон и сдал в ломбард. Вырученные деньги он потратил на алкоголь.

Когда женщина проснулась и обнаружила пропажу, хозяин квартиры заявил, что ничего не знает. Тогда она обратилась в полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

