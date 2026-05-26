В Новокузнецке задержали мужчину, который мешал медикам спасти жену

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность бригады скорой помощи и задержали мужчину, который мешал медикам оказывать помощь пострадавшей. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
Ночью росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги из скорой помощи к многоквартирному дому на улице Лучевой. На месте они обнаружили агрессивного мужчину, которого успокоили и задержали для выяснения обстоятельств. Задержанным оказался 49-летний житель с признаками опьянения.
По предварительной информации, мужчина поссорился с женой из-за алкоголя. Во время конфликта он ударил женщину сковородой по голове. После этого пострадавшая обратилась за помощью, но мужчина продолжал вести себя агрессивно и мешать медикам.
Росгвардейцы остановили его действия и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Детали происшествия будут выяснены в ходе проверки, по итогам которой примут решение в соответствии с законом.
