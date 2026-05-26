В Новокузнецке задержали жителя, который 15 раз расплатился чужой картой.

В Новокузнецке полицейские по горячим следам задержали мужчину, который расплатился чужой банковской картой 15 раз. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

38-летний новокузнечанин обратился в полицию и рассказал, что потерял карту. С нее списали более 16 тысяч рублей. Полицейские быстро выяснили, кто мог быть причастен к преступлению. Оказалось, что это 31-летний знакомый заявителя, который ранее уже был судим.

Мужчина рассказал, что в мае он был в гостях у потерпевшего. Во время застолья он случайно выронил банковскую карту, которую нашел подозреваемый. Злоумышленник воспользовался ею для покупок. Всего он успел совершить около 15 операций.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

