Кузбассовца осудят за избиение знакомого

В Киселевске завершено расследование уголовного дела против 25-летнего горожанина. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В апреле в полицию поступило сообщение из больницы о 38-летнем мужчине с многочисленными травмами. Пострадавший рассказал, что его избил знакомый.

Полицейские задержали нападавшего. Выяснилось, что у них были неприязненные отношения. Они попытались уладить конфликт при встрече, но не смогли. Во время ссоры мужчина нанес потерпевшему около 40 ударов руками и ногами. Сейчас дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

