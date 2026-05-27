Новокузнечанка хотела получить новый почтовый ящик и отдала почти 1 млн рублей

В Новокузнецке 74-летняя женщина стала жертвой многоступенчатой мошеннической схемы. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Все началось со звонка в мессенджере: незнакомка убедила пенсионерку, что в их доме меняют почтовые ящики, и для «заключения договора» попросила продиктовать код из СМС. Как только женщина передала цифры, в игру вступил другой соучастник под видом сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленник напугал горожанку тем, что на преступников якобы оформлена доверенность на ее счета, а сами деньги могут пойти на финансирование запрещенных организаций. Чтобы «спасти» накопления и избежать уголовной ответственности, женщину заставили обналичить все деньги и перевести их на «резервный счет». В итоге пенсионерка лишилась 900 000 рублей.

Сейчас полиция ищет подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

