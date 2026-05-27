В Кемерове обновляют кровли двух зданий-памятников культурного наследия

В кемеровском Кировском районе приступили к обновлению кровель в исторических домах №5 и №20 на улице 40 лет Октября. Об этом сообщили в администрации города.

Несмотря на то, что здания признаны объектами культурного наследия, сами крыши в перечень охраняемых элементов не входят. Это позволило строителям работать по упрощенным правилам на общих основаниях, что значительно ускоряет процесс.

Проекты скатных крыш заранее согласовали с жильцами и управляющими компаниями.

Работы идут полным ходом: на 20-м доме бригады опережают график - там уже монтируют профлист и готовят водостоки, планируя закончить к концу августа. На доме №5 сейчас меняют стропила и делают обрешетку, его сдадут до конца ноября.

Всего же в 2026 году по всему Кемерову планируют капитально отремонтировать 171 многоквартирный дом.

