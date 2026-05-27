Власти кузбасского города закроют аварийный путепровод с 5 июня

С 5 июня в Прокопьевске прекращается автомобильное и трамвайное движение по путепроводу на улице Комсомольской. Об этом сообщил глава города Максим Шкарабейников.

Решение о закрытии объекта, построенного еще в 1961 году, продиктовано вопросами безопасности: сооружение эксплуатируется уже 15 лет сверх нормативного срока, а недавнее обследование выявило серьезные дефекты.

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, власти подготовили альтернативную логистику:

- запускается новый автобусный маршрут №17, который соединит поселки Ясная Поляна и Северный Маганак - его график будет максимально приближен к привычному расписанию трамваев, при этом сохранятся все льготы;

- увеличится количество автобусов на маршрутах №5, №6, №50 и №56. Специалисты обещают при необходимости корректировать работу светофоров для разгрузки дорог.

Градоначальник отметил, что пешеходы смогут пользоваться переходом без ограничений.

Подробные схемы объезда уже опубликованы на сайте администрации города. По всем вопросам жители могут обращаться на горячую линию: 67-42-13.

