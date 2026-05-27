На крупном заводе в Кузбассе нашли десятки нарушений промбезопасности

Сибирское управление Ростехнадзора завершило плановую проверку на опасном производственном объекте одного из кузбасских металлургических предприятий. Инспекторы выявили 41 нарушение требований промышленной безопасности в цехах по производству проката.

Среди основных претензий - эксплуатация оборудования с неисправными системами сигнализации и контроля, отсутствие необходимых экспертиз для насосно-аккумуляторных станций, а также работа технических устройств без защитных ограждений. Кроме того, на объекте не выполнялись требования по техническому обслуживанию зданий, а в ряде цехов отсутствовали ответственные за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением лица.

По итогам проверки в отношении юридического лица и шести должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

