«Театральный поезд» сделает остановку в Кемерове 4-5 июня

Фото: Всероссийский проект «Театральный поезд».

4-5 июня в Кемерове сделает остановку «Театральный поезд»: он привезет с собой лучшие постановки театральных коллективов из Красноярска. Об этом сообщили в министерстве культуры Кузбасса.

Кемерово вошел в число участников Всероссийской акции «Театральный поезд», посвященной 150-летию Союза театральных деятелей РФ. В областную столицу прибудут театралы из Красноярска, которые представят свои спектакли на сценах кузбасских театров. В рамках акции запланированы спектакли, читки пьес, лектории и творческие встречи. Полную афишу мероприятий модно найти на сайте проекта.

