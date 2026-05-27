Обещал отремонтировать: житель Кузбасса сдал машину приятеля на металлолом

В Гурьевске будут судить 31-летнего мужчину, который разобрал и сдал на металлолом машину приятеля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина пообещал знакомому отремонтировать автомобиль «Тойота Краун», но, похоже, и не собирался этого делать. Он сразу же разобрал иномарку на комплектующие и сдал их в пункт приема металлолома (стоимость элементов составила более 360 000 рублей). При этом приятелю говорил, что пока нет времени заниматься ремонтом. Спустя время мужчина все же признался, что сдал машину на металлолом. А, чтобы избежать ответственности, поспешил уехать на вахту.

Но избежать наказания все-таки не получилось. Житель Гурьевска стал фигурантом уголовного дела ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

