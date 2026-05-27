«Мнимые выплаты от военкомата»: жительницу Юрги обманули на 13 миллионов рублей

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В Юрге арестовали 18-летнего парня, обвиняемого в мошенничестве на 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Молодой человек действовал по указке мошенников, личности которых пока не установили. Они под видом сотрудников военного комиссариата пообещали жительнице Юрги денежную выплату. В ходе общения аферисты выяснили, что женщина хранит дома крупную сумму и убедили ее передать деньги якобы сотруднику казначейства «для декларирования», пригрозив изъятием средств в случае отказа. Жительница Юрги отдала прибывшему курьеру около 13 миллионов рублей.

Сейчас курьер задержан. Суд, учитывая характера преступления, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

