В Кузбассе женщина повредила автомобиль мужа из-за обиды

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбасс.

В Новокузнецке задержали нетрезвую 29-летнюю жительницу, которая повредила автомобиль мужа из-за обиды. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Женщина поссорилась с супругом и решила ему навредить. Объектом мести стал автомобиль мужчины «Тойота Камри», припаркованный во дворе на улице Карла Маркса. Горожанка повредила элементы кузова машины и наружное зеркало. Муж обратился к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам органов внутренних дел.

