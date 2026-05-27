В Новокузнецке посетитель бара оказался в полиции

В Новокузнецке задержали 44-летнего мужчину, который угрожал физической расправой женщине. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло ночью в баре на улицу Дружбы. Пьяный гость стал докучать посетительнице, которая общалась с работником бара. Он спровоцировал ссору, а потом начал угрожать физической расправой. Персонал бара обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства агрессивного посетителя передали сотрудникам органов внутренних дел.

