НовостиОбщество27 мая 2026 14:17

В Кемерове спасатели начали патрулировать «дикие» пляжи

В несанкционированных зонах отдыха выставят 18 спасательных постов
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Дмитрий Ярощук | Газета «Кемерово».

В Кемерове на «диких» пляжах выставят 18 спасательных постов, первые четыре уже начали работать. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Следить порядком с сегодняшнего дня начали на озере Красном, прудах Боровой и Ишановский. Дежурства на этих водоемах несут ребята из «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». В наличии у них весь необходимый инвентарь и оборудование – вышки, спасательные круги, наборы для оказания первой помощи.

Напомним, что в этом году в Кемерове утвердили две официальные зоны отдыха у воды: площадка с восточной стороны озера Красное и «Бассейн на Красном».

Родителей призывают не пускать детей гулять одних у воды. Ежедневно полицейские проводят рейды по всем водным объектам города. В случае выявления нарушителей они составляют протоколы на законных представителей.

